Новая часть культовой франшизы выйдет уже в начале 2027 года, а свежий трехминутный геймплейный трейлер позволяет окунуться в мрачную атмосферу игры, сообщает 24 Канал.

Мрачные дебри и точная дата выхода

Разработчики раскрыли главную интригу в конце зрелищного трейлера, который показали во время сентябрьской презентации Sony State of Play.

Новый геймплей записали непосредственно на новой консоли PlayStation 5 Pro. Ролик продолжительностью около трех минут показывает, как главный герой пробирается через полуразрушенный многоквартирный дом. Там он сталкивается с вражескими солдатами и ловко нейтрализует их с помощью модифицированной штурмовой винтовки и найденного дробовика.

4A Games сохранили реалистичный стиль и реалистичную атмосферу выживания, присущие предыдущим частям франшизы, но существенно улучшили систему освещения и детализацию текстур благодаря собственному движку 4A Engine.

Трейлер игры: смотрите видео

Metro 2039 поступит в продажу 4 февраля 2027 года для консолей Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. Игра выйдет практически ровно через восемь лет после релиза предыдущей части серии – Metro Exodus, что вышло в 2019 году.

Одновременно с шутером от украинских разработчиков состоится релиз таких мощных конкурентов, как Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Persona 4 Revival и Fable, поэтому борьба за внимание аудитории будет крайне напряженной.