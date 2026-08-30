Творці Metro 2039 вирішили повністю відмовитися від звичної сірої моралі, а також відновити улюблені механіки, які ми втратили у попередній частині серії, повідомляє gamesradar+.

Повернення у підземне пекло

Після того як у попередній грі Артем та рештки спартанців залишили звичні тунелі для подорожі залізницею, нова частина знову занурить нас у похмуру атмосферу метрополітену.

головним героєм стане персонаж на ім'я Чужинець – вигнанець, який повертається у колись знайомий світ. Проте підземний простір тепер контролює єдина жорстока фракція – фашистський Новорейх.

Одначе, цього разу розробники кардинально змінили підхід до сприйняття всесвіту. Якщо раніше історія пропонувала гравцям неоднозначні вибори, то в Metro 2039 межа між добром і злом стане чіткою, а панування фашистського режиму не залишить місця для сумнівів.

У наших попередніх іграх була певна моральна сірість, але в Metro 2039 ми хотіли переконатися, що мораль буде абсолютно чіткою. Тут немає ні надії, ні майбутнього – окрім того, яке обіцяє принести фюрер,

– прокоментував виконавчий продюсер студії 4A Games.

Важливо, що попри зникнення сірих відтінків у сюжеті, прихована система карми нікуди не зникла. Гравці й надалі отримуватимуть наслідки за свої вчинки, хоча розробники змінили правила її роботи та поки що їх не розкрили.

Трейлер Metro 2039: дивіться відео

Звичній локації – звична валюта

Іншою важливою новиною стало повернення набоїв як основної валюти для торгівлі під землею.

У попередній грі творці відмовилися від цієї фішки через подорож героїв за межі метро, де такі гроші не мали сенсу. Тепер економічна система повертається у повному обсязі, змушуючи гравців знову обирати між багатством та вогневою потужністю.

Це валюта Метро, тому ми просто не могли повернутися туди без неї,

– додав Джон Блох.

Разом з тим нікуди не подінеться крафт, який розробники представили у попередній частині.

Гравці й надалі зможуть створювати аптечки та фільтри для протигазів безпосередньо з рюкзака під час дослідження світу гри.

На додачу на спеціальних верстатах можна буде створювати потужнішу зброю та спорядження. Крім того, розробники додали креслення для створення масштабніших апгрейдів.

Вихід Metro 2039 призначено на лютий 2027 року для PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК.