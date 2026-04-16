Українська 4A Games анонсувала Metro 2039: новий герой і найтемніша історія серії

Студія 4A Games разом із видавцем Deep Silver підтвердила розробку Metro 2039 – нової частини відомої серії. Гру суттєво переробили після початку повномасштабної війни, зробивши акцент на темах тиранії, вибору та наслідків війни.

Українсько-мальтійська 4A Games офіційно відкрила завісу над Metro 2039 – продовженням постапокаліптичної серії, яка давно вийшла за межі просто шутера й перетворилась на гостру соціально-політичну історію, розповідає 24 Канал.

Що відомо про нову історію Metro?

Над грою працюють ще з 2020 року, однак після початку повномасштабного вторгнення Росії концепцію довелося переглянути практично з нуля.

Події знову розгортаються у зруйнованій ядерною катастрофою Москві, але цього разу в центрі історії – новий персонаж. Нам невідомо, хто це, а творці гри згадують його як Чужинця, який колись покинув метро і пообіцяв собі ніколи туди не повертатися, однак, схоже, доля вирішила інакше.

Місце подій Москва, яка ніколи не виглядала кращою / Фото 4A Games

Це не типовий герой франшизи: його переслідують кошмари, а повернення до метро стає вимушеним кроком. Хай там як, а перед нами буде абсолютно інший персонаж, і, можливо, саме його, разом із подіями, творцям довелося переписати повністю після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Трейлер Metro 2039 та деталі від розробників – дивіться відео:

У новій грі в московському метро сформувався так званий Новорейх – тоталітарний режим із чіткими паралелями до нацистської Німеччини. Його очолює Хантер – добре знайомий фанатам персонаж із попередніх ігор і книг, який трансформувався у жорстокого диктатора з маніакальними амбіціями.

Можливо, сюжет стосуватиметься спроб Чужинця врятувати дітей, які ще не стали жертвами пропаганди.

Головний герой повернеться в метро попри власну волю / Фото 4A Games

Розробники прямо наголошують, що Metro 2039 – це український погляд на війну та її наслідки. Після 2022 року акценти в грі змістилися: тепер ключову роль відіграють моральні вибори гравця і ціна, яку доводиться за них платити.

Сьогодні війна – це вже не далеке поняття, а реальність, якою ми живемо. Відтак головна думка гри зосереджена на наслідках війни: ціні мовчання, жахах тиранії та ціні свободи,

– розповіли розробники.

У грі й надалі роблять ставку на сюжет і атмосферу. Як і раніше, це одиночний проєкт із глибокою наративною складовою, включно з деталями оточення – так званими "замороженими історіями", які гравець відкриває самостійно.

Тобто вже сама локація розповідатиме певну історію: незавершена гра в карти, сумки складені біля виходу, тіла зі зброєю в руках і розипані оболонки патронів – все це говоритиме гучніше ніж діалоги чи нотатки.

Гра обіцяє бути більш темною та моторошною / Фото 4A Games

Технічно Metro 2039 створюється на оновленій версії рушія 4A Engine. За словами розробників, він оптимізований під їхні задачі, легко адаптується і підтримує сучасні технології, що має забезпечити ще вищий рівень деталізації та занурення.

Реліз Metro 2039 запланований на консолях Xbox Series S|X, PlayStation 5 і ПК (Steam, Epic Games Store та Windows Store). Вихід очікується взимку – наприкінці 2026 або на початку 2027 року, однак точну дату поки не уточнюють.