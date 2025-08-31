Konami випустила два варіанти колекційного видання ремейку Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Для американського ринку підготували набір за 200 доларів з мініатюрною діорамою, що відтворює сцену приземлення Снейка в джунглях, однак гравцям це не сподобалося, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Нові правила в Steam: як отримати доступ до ігор 18+ у Британії

Що не сподобалося гравцям?

Незабаром після релізу, який відбувся 28 серпня, покупці американської версії почали ділитися своїми враженнями на форумі Reddit. Вони скаржаться, що якість тераріуму не відповідає його ціні.

За словами гравців, діорама бідна на деталі, рослинність у ній відрізняється від показаної в рекламі, а сама фігурка Снейка викликає "сміх або сльози".



Фігурка Снейка / Фото Reddit

Користувачі форуму підтримали розчарованих покупців і закликали більше ніколи не робити передзамовлення ігор. Дехто навіть запропонував подумати про колективний позов. Один із коментаторів назвав "божевіллям" продавати "це знущання за 200 доларів".



Якість тераріуму розчарувала гравців / Фото Reddit

Тим часом європейські гравці за 220 євро отримали видання з бюстом Снейка, обвитим білою змією.

При цьому європейські гравці залишилися задоволені своїм виданням. Сам ремейк MGS Delta: Snake Eater вийшов на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X|S, отримавши від критиків оцінки 85–86%.