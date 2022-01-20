Ми купили Котика: найкращі меми про шалену угоду Microsoft та Activision Blizzard
Джерело:24 канал
Лише кілька днів тому світ сколихнула звістка про те, що компанія Microsoft розпочала процес поглинання Activision Blizzard. Реакцією геймерів стали тисячі мемів, а найкумедніші з них - у матеріалі.
Після новини про покупку компанією Microsoft студії Activision Blizzard за $68,7 мільярда, природно, що мережу наповнили меми та жарти з приводу майбутнього поглинання.
Детальніше про угоду Землетрус в ігровій індустрії: Microsoft придбала Activision Blizzard за 68 мільярдів доларів
У нашому сегменті інтернету, в народній творчості найбільше "дісталося" багаторічному CEO Activision Боббі Котику і все, як не важко здогадатися через його миле прізвище і не надто чисту репутацію.
Філ Спенсер може бути задоволений покупкою такого Котика / зображення з твітеру
Проте сам Боббі, під яким тепер буквально "горить крісло", вдовольниться чималою сумою / зображення з твітеру
Перший (і останній) день Котика у Microsoft / зображення з твітеру
Також геймери припустили, що згодом Microsoft перестане випускати ігри Activision Blizzard для консолей головних конкурентів – PlayStation 4 і PlayStation 5 компанії Sony.
Що своєю чергою може вивести їх далеко вперед в одвічному протистоянні.
Конкуренція – рушій прогресу / зображення з твітеру
"Playstation після того, як Microsoft купляють чергову студію
У мене залишилася лише людина-павук"
Усе менше ігор може залишитися для фанатів консолей Sony / зображення з твітеру
Sony варто почати непокоїтися / зображення з твітеру
Шанувальникам PlayStation час купувати Xbox? / зображення з твітеру
Ще однією яскравою категорією мемів стали ті, які пророкують подальші кроки Microsoft, які до цього вже поглинули великі студії Bethesda та Obsidian. Шанувальники вважають, що й після Activision Філ Спенсер та його компанія можуть не зупинитися.
Харчовий ланцюг у світі відеоігор / зображення з твітеру
Ще одна компанія у колекцію Microsoft / зображення з твітеру
Ubisoft будуть наступними? / зображення з твітеру
Решту мемів складно віднести до якоїсь категорії, проте від цього вони не перестають бути кумедними.
Усі "крафти" в одних руках / зображення з твітеру
Поглинання може мати неочікувані результати / зображення з твітеру
"Союзників" Microsoft все більшає / зображення з твітеру
Sony поки що ні з чим / зображення з твітеру
Новий персонаж для WoW / зображення з твітеру
Microsoft рятують Blizzard від Activision | зображення з твітеру
Чи стане ця покупка початком домінації Microsoft на ринку відеоігор покаже лише час, але на цю мить тема поглинання точно домінує у світі мемів.