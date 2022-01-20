Ми купили Котика: найкращі меми про шалену угоду Microsoft та Activision Blizzard

Лише кілька днів тому світ сколихнула звістка про те, що компанія Microsoft розпочала процес поглинання Activision Blizzard. Реакцією геймерів стали тисячі мемів, а найкумедніші з них - у матеріалі.

Після новини про покупку компанією Microsoft студії Activision Blizzard за $68,7 мільярда, природно, що мережу наповнили меми та жарти з приводу майбутнього поглинання.

Детальніше про угоду Землетрус в ігровій індустрії: Microsoft придбала Activision Blizzard за 68 мільярдів доларів

У нашому сегменті інтернету, в народній творчості найбільше "дісталося" багаторічному CEO Activision Боббі Котику і все, як не важко здогадатися через його миле прізвище і не надто чисту репутацію.

Філ Спенсер може бути задоволений покупкою такого Котика / зображення з твітеру

Проте сам Боббі, під яким тепер буквально "горить крісло", вдовольниться чималою сумою / зображення з твітеру

Перший (і останній) день Котика у Microsoft / зображення з твітеру

Також геймери припустили, що згодом Microsoft перестане випускати ігри Activision Blizzard для консолей головних конкурентів – PlayStation 4 і PlayStation 5 компанії Sony.

Що своєю чергою може вивести їх далеко вперед в одвічному протистоянні.

Конкуренція – рушій прогресу / зображення з твітеру

"Playstation після того, як Microsoft купляють чергову студію

У мене залишилася лише людина-павук"

Усе менше ігор може залишитися для фанатів консолей Sony / зображення з твітеру

Sony варто почати непокоїтися / зображення з твітеру

Шанувальникам PlayStation час купувати Xbox? / зображення з твітеру

Ще однією яскравою категорією мемів стали ті, які пророкують подальші кроки Microsoft, які до цього вже поглинули великі студії Bethesda та Obsidian. Шанувальники вважають, що й після Activision Філ Спенсер та його компанія можуть не зупинитися.

Харчовий ланцюг у світі відеоігор / зображення з твітеру





Ще одна компанія у колекцію Microsoft / зображення з твітеру

Ubisoft будуть наступними? / зображення з твітеру

Решту мемів складно віднести до якоїсь категорії, проте від цього вони не перестають бути кумедними.

Усі "крафти" в одних руках / зображення з твітеру

Поглинання може мати неочікувані результати / зображення з твітеру

"Союзників" Microsoft все більшає / зображення з твітеру

Sony поки що ні з чим / зображення з твітеру

Новий персонаж для WoW / зображення з твітеру

Microsoft рятують Blizzard від Activision | зображення з твітеру

Чи стане ця покупка початком домінації Microsoft на ринку відеоігор покаже лише час, але на цю мить тема поглинання точно домінує у світі мемів.