Microsoft Flight Simulator 2024 здійснить мрію геймерів – розробники анонсували амбітну механіку

Голова розробки Microsoft Flight Simulator 2024 Хорхе Нойман розповів про амбітний задум, який виведе майбутній проєкт на новий рівень.

Реліз нової частини Microsoft Flight Simulator заплановано на 19 листопада 2024 року, а в той час розробники продовжують підігрівати інтерес до проєкту.

Цікаво Одна з найкращих ігор 2024 року нарешті з'явилася в Steam, одразу з солідною знижкою

Новий симулятор дозволить покинути межі літака

Майбутню гру рекламують як найкращу та найреалістичнішу частину серії, але схоже амбіції розробників на цьому не закінчуються.

В інтерв'ю виданню PC Gamer керівник розробки Microsoft Flight Simulator з Asobo Studio Хорхе Нойман розповів, що проєкт матиме справді безпрецедентні механіки.

Найзахопливішою з них стане можливість вийти з літака і просто піти на прогулянку куди завгодно.

Ви можете буквально пройти своєю улюбленою гірською стежкою до своєї улюбленої хатини в горах; посидіти на озері; побачити захід сонця, – говорить Нойман.

При цьому маршрути прогулянок не будуть обмежені лише земною поверхнею, оскільки гравцям дадуть можливість приземлятися на кораблі, як от авіаносці.

Ветеран індустрії порівняв враження від прогулянок на суднах із "середовищем шутерів від першої особи".

Зазначають, що цей безпрецедентний рівень масштабу буде значною мірою досягнутий шляхом імпорту топографічних даних із карт Bing. Окрім того, завдяки машинному навчанню Microsoft Flight Simulator 2024 отримає реалістичну флору та фауну.