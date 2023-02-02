У Microsoft Flight Simulator додадуть Ан-255 "Мрія": перші скриншоти

Розробники Microsoft Flight Simulator оголосили, що незабаром у грі з'явиться легендарний український літак Ан-255 "Мрія". Детальніше про це – у матеріалі.

З офіційної сторінки популярної гри Microsoft Flight Simulator у твітері стало відомо, що в ній з'явиться літак українського виробництва, повідомляє 24 Канал.

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Нашу "Мрію" не знищити ще й тому, що тепер вона буде навічно закарбована у віртуальній реальності, а саме в популярному льотному симуляторі від Microsoft.

Саме так, у Microsoft Flight Simulator в рамках серії "Famous Flyer" з'явиться літак Ан-225, про це першою повідомила студія, відповідальна за розробку моделі – iniBuilds.

Мрія у MCFS / зображення iniBuilds

Планується, що новинка буде додана в гру на річницю знищення реальної "Мрії" окупаційними військами Росії, а саме 27 лютого 2023 року.

Мрія у MCFS / зображення iniBuilds

Зазначається, що доповнення буде платним, а усі гроші передадуть на будівництво нового Ан-255, яким зараз займається ДП Антонов на секретному об'єкті.

Мрія у MCFS / зображення iniBuilds

Першими придбати "Мрію" випаде нагода користувачам ПК, у той час, як на Xbox Series літак з'явиться дещо пізніше, орієнтовно в березні 2023 року.