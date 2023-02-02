С официальной страницы популярной игры Microsoft Flight Simulator в твиттере стало известно, что в ней появится самолет украинского производства, сообщает 24 Канал.

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Нашу "Мрию" не уничтожить еще и потому, что теперь она будет навечно запечатлена в виртуальной реальности, а именно в популярном симуляторе от Microsoft.

Именно так, в Microsoft Flight Simulator в рамках серии Famous Flyer появится самолет Ан-225, об этом первой сообщила студия, ответственная за разработку модели – iniBuilds.

"Мрия" в MCFS / изображение iniBuilds

Планируется, что новинка будет добавлена в игру на годовщину уничтожения реальной "Мрии" оккупационными войсками России, а именно 27 февраля 2023 года.

"Мрия" в MCFS / изображение iniBuilds

Отмечается, что дополнение будет платным, а все деньги будут переданы на строительство нового Ан-255, которым сейчас занимается ДП Антонов на секретном объекте.

"Мрия" в MCFS / изображение iniBuilds

Первыми приобрести "Мрию" представится возможность пользователям ПК, в то время как на Xbox Series самолет появится несколько позже, ориентировочно в марте 2023 года.