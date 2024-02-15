Відвідайте Арракіс із новим безплатним доповненням для Microsoft Flight Simulator на тему "Дюни"

Microsoft оголосила про нове партнерство з голлівудськими студіями, в рамках якого випустили безплатне доповнення для Flight Simulator на тему "Дюни". Друга частина фільму повинна вийти вже цього року.

Деталі оновлення

Оновлення повинно було з'явитися ще в листопаді 2023 року, але затрималося. Тепер воно доступне для всіх. Компанія опублікувала презентаційний трейлер, в якому можна побачити планету Арракіс та королівський орнітоптер.

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Крилатий літальний апарат зі всесвіту "Дюни" прибуває до симулятора з трьома навчальними посібниками, що дозволяють гравцям опанувати маневри зльоту, посадки та вільного падіння. Це буде дуже корисно, враховуючи, що безкоштовне розширення також включає шість нових видів діяльності в Арракісі. Наприклад, різноманітні випробування, рятувальну місію, піщану бурю та інше.

Royal Atreides Ornithopter – це особливий надпотужний варіант гелікоптера, відомий своїм блискавичним прискоренням, блискавичною швидкістю і точною маневреністю, коли ним керують пілоти, які мають досвід в його експлуатації — і які мають силу духу, щоб вижити в суворих екстремальних умовах Дюни,

– пишуть розробники.

Трейлер доповнення Dune Expansion: відео

Microsoft Flight Simulator – Dune Expansion тепер доступний для Windows та Xbox серії X/S безкоштовно. Передплатники Xbox Game Pass та PC Game Pass також можуть отримати доступ до нового контенту без додаткової плати.

Microsoft також дає можливість фанатам "Дюни" виграти кастомну Xbox Series S, яка монтується в спеціальну підставку у вигляді орнітоптера, а також контролер Xbox Controller у тематичному дизайні. Контролер та його підставка можуть плавати в повітрі завдяки спеціальній магнітній основі.



Xbox Series S, яку можна виграти / Фото Microsoft



Xbox Controller, який можна виграти / Фото Microsoft

Щоб узяти участь в розіграші, компанія пропонує підписатися на сторінку Xbox у соцмережі X і зробивши ретвіт офіційного твіту лотереї до 25 березня 2024 року. На момент написання матеріалу, публікація зібрала понад 14 тисяч ретвітів, тому шанси, м'яко кажучи, невеликі.