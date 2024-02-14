Що нового в Baldur’s Gate 3
- Патч 6 містить покращені смайлики, нові анімації простою в таборі, нові легендарні дії в режимі честі та безліч виправлень проблем, про які повідомляли гравці.
- Розробники також покращили процес поцілунків з вашим романтичним партнером у грі.
- "Хоча невеликі фізичні вправи корисні для тіла, бігати туди-сюди між членами групи, щоб видалити їх, може бути втомливо. Тепер ви зможете видалити завербованого компаньйона з вашої групи під час розмови з компаньйоном, яким хочете його замінити", – йдеться в одному з повідомлень.
- Shield Bash повертається. Здібності Shield Bash та Rebuke of the Mighty було виправлено, тож тепер вони будуть спрацьовувати коректно.
- "Цього місяця ми також хочемо допомогти вам потренувати любов до себе, переконавшись, що ви — зірка шоу. У Патчі 6 автоматично запущений діалог тепер намагатиметься надати пріоритет вашому аватару як головному спікеру, тож члени вашої групи більше не крастимуть у вас увагу!" – додають Larian Studios.
Розробники також зазначили, що патч виявився величезним. Саме оновлення займає 21 гігабайт, а процес встановлення вимагає приблизно 150 гігабайтів пам'яті на ПК та SteamDeck. Тож якщо вам не вистачатиме місця, компанія рекомендує видалити встановлену гру й завантажити її заново в уже виправленому вигляді.
Baldur's Gate 3 можна грати на ПК, Xbox Series X/S та PS5. Точної дати виходу Патчу 6 іще немає, але розробники обіцяють, що це буде "досить скоро". Гравцям на Mac доведеться зачекати трохи довше.