Что нового в Baldur's Gate 3

Патч 6 содержит улучшенные смайлики, новые анимации простоя в лагере, новые легендарные действия в режиме чести и множество исправлений проблем, о которых сообщали игроки.

Разработчики также улучшили процесс поцелуев с вашим романтическим партнером в игре.

"Хотя небольшие физические упражнения полезны для тела, бегать туда-сюда между членами группы, чтобы удалить их, может быть утомительно. Теперь вы сможете удалить завербованного компаньона из вашей группы во время разговора с компаньоном, которым хотите его заменить", – говорится в одном из сообщений.

Shield Bash возвращается. Способности Shield Bash и Rebuke of the Mighty были исправлены, и теперь они будут срабатывать корректно.

"В этом месяце мы также хотим помочь вам потренировать любовь к себе, убедившись, что вы - звезда шоу. В Патче 6 автоматически запущенный диалог теперь будет пытаться предоставить приоритет вашему аватару как главному спикеру, поэтому члены вашей группы больше не будут воровать у вас внимание!" – добавляют Larian Studios.

Разработчики также отметили, что патч оказался огромным. Само обновление занимает 21 гигабайт, а процесс установки требует примерно 150 гигабайт памяти на ПК и SteamDeck. Поэтому если вам не будет хватать места, компания рекомендует удалить установленную игру и загрузить ее заново в уже исправленном виде.

Baldur's Gate 3 можно играть на ПК, Xbox Series X/S и PS5. Точной даты выхода Патча 6 еще нет, но разработчики обещают, что это будет "довольно скоро". Игрокам на Mac придется подождать немного дольше.