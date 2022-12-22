Корпорація Microsoft оголосила про придбання компанії-видавця на початку цього року та побачила численні труднощі на шляху до його завершення.

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Що геймери думають про купівлю

Протягом майже 12 місяців після того, як Microsoft оголосила про придбання, кілька державних органів провели власні розслідування щодо покупки технічної компанії за майже 70 мільярдів доларів.

Нещодавно Федеральна торгова комісія подала до суду з метою заблокувати покупку, і цей крок отримав підтримку від геймерів, які виступають проти придбання Activision Blizzard, які подали власні позови проти Microsoft.

Громадська думка щодо викупу різнилася, оскільки обидві залучені компанії працювали над тим, щоб угода була реалізована, і за ними нетерпеливо спостерігала ігрова спільнота.

Після публікації заяви про проблему CMA у жовтні агентство протягом двох тижнів збирало відповіді громадськості, протягом яких вони отримали понад 2100 електронних листів. Тепер опубліковане зведення цих відповідей, яке показало, що приблизно три чверті з них висловилися на користь викупу.

Аргументи на користь придбання включають те, що це поставить Microsoft у кращу позицію для конкуренції з Nintendo та Sony, що Microsoft зможе надати кращі керівні вказівки для видавця та що властивості Activision Blizzard, ймовірно, все ще будуть широко доступними.

Погляди проти злиття склали решту 25% відповідей, отриманих CMA. Причини проти викупу включали те, що Microsoft вже домінує в ігровому просторі для ПК, додатковий стимул для надання франшиз Activision Blizzard ексклюзивно для Xbox, а також те, що покупка "створить шкідливий прецедент в ігровій індустрії придбання великих видавців".