Ще до завершення угоди про покупку Activision Blizzard, в Microsoft оголосили про підписання цікавого договору з Nintendo, повідомляє 24 Канал.
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Президент Microsoft Бред Сміт у своєму твітері повідомив про підписання контракту з Nintendo, розрахованого на 10 років.
Згідно з його умовами американська корпорація обіцяє випускати ігри Xbox, включно з проєктами Activision Blizzard, на консолях японської компанії, якщо гучне придбання таки відбудеться.
Зокрема, серед продуктів, які стануть доступними щасливим власникам консолей Nintendo першою була названа мегапопулярна серія Call of Duty.
Відтак, Microsoft зобов'язуються випускати нові частини франшизи на Nintendo Switch одночасно з релізом на інших платформах, а також з тим самим набором контенту та можливостей. Щоправда, у публічній площині не звучало питання ціноутворення цих версій.