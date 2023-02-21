Ще до завершення угоди про покупку Activision Blizzard, в Microsoft оголосили про підписання цікавого договору з Nintendo, повідомляє 24 Канал.

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Президент Microsoft Бред Сміт у своєму твітері повідомив про підписання контракту з Nintendo, розрахованого на 10 років.

Згідно з його умовами американська корпорація обіцяє випускати ігри Xbox, включно з проєктами Activision Blizzard, на консолях японської компанії, якщо гучне придбання таки відбудеться.

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO — Brad Smith (@BradSmi) February 21, 2023

Зокрема, серед продуктів, які стануть доступними щасливим власникам консолей Nintendo першою була названа мегапопулярна серія Call of Duty.

Відтак, Microsoft зобов'язуються випускати нові частини франшизи на Nintendo Switch одночасно з релізом на інших платформах, а також з тим самим набором контенту та можливостей. Щоправда, у публічній площині не звучало питання ціноутворення цих версій.

Нагадаємо, що останньою грою Call of Duty, випущеною на системах Nintendo, була Call of Duty: Ghosts для Wii U 2013 року, яка дозволяла гравцям використовувати Wii Remote для прицілювання за допомогою керування рухами.