Землетрус в ігровій індустрії: Microsoft придбала Activision Blizzard за 68 мільярдів доларів

Компанія Microsoft офіційно підтвердила придбання Activision Blizzard. Точна сума угоди поки невідома, але в мережі найчастіше з'являється інформація про 68 мільярдів доларів.

Кілька годин тому в мережі з'явилася дуже несподівана інформація. Начебто Microsoft придбала компанію Activision Blizzard, яка за останній рік стала фігурантом чималої кількості скандалів. Цікаво, що в статусі чуток така інформація перебувала недовго, а все тому, що майже одразу з'явилося офіційне підтвердження.

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Варто розпочати з того, що точна сума цієї угоди поки невідома, але авторитетні джерела стверджують, що Microsoft заплатить 68,7 мільярда доларів. Відзначимо, що це рекордна сума для індустрії відеоігор. Раніше найдорожчою вважалася угода між Take-Two та Zynga, яку оцінили в 12,7 мільярда доларів.

Уже відомо, що Microsoft та Activision Blizzard до закриття угоди будуть працювати у звичному режимі, тобто незалежно одна від одної. Точної інформації немає поки й з цього питання, але Боббі Котик в одному зі "злитих" листувань писав, що це має статися до липня 2023 року.

А от після закриття цієї угоди, останній стане підлеглим Філа Спенсера та звітуватиме безпосередньо перед ним. Також генеральний директор ігрового підрозділу Microsoft отримає у своє розпорядження Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob, Treyarch та інші команди Activision Blizzard.

Зрозуміло, що й вся інтелектуальна власність останньої перейде під контроль Microsoft. Уже відомо, що в майбутньому відеоігри Activision Blizzard поповнять колекцію Xbox Game Pass та PC Game Pass. Варто відзначити, що в повідомленні Microsoft йдеться не лише про старі проєкти, а й про різні новинки. Щоправда, станеться це лише після закриття цієї угоди, а тому геймерам потрібно буде почекати.

Наостанок зазначимо, що тепер інтелектуальною власністю Microsoft вважатимуться наступні проєкти: Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft, а також чимало інших відомих серій та відеоігор.