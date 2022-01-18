Реліз гри Forza Horizon 5 можна сміливо називати одним з найкращих у 2021 році. Відеогра отримала прекрасні відгуки від критиків та геймерів, а також зібрала цілу низку нагород у різноманітних номінаціях.

До теми Критики в захваті: у мережі з'явилися перші оцінки відеогри Forza Horizon 5

Вона має попит серед гравців й зараз, а яскравим підтвердженням цих слів може слугувати статистика кліпу, яким поділився користувач твітера з нікнеймом 216doe. Річ у тім, що його запис миттєво став дуже популярним, а загалом він вже зібрав 7 мільйонів переглядів, 120 тисяч ретвітів та понад 600 тисяч вподобань. Це відео дуже сподобалося фанатам Forza Horizon 5 через те, що на ньому можна побачити одну з найбезглуздіших поразок.

Отже, головний герой цього кліпу йшов на першому місці, а після вдалого приземлення йому залишалося лише доїхати до фінішу. Щоправда, саме в цей момент сталася одна абсурдна та непередбачувана річ – на дах його автомобіля приземлився чужий транспортний засіб, який наче приклеївся до нього. Здається, власнику останнього така ситуація сподобалася, а тому він вирішив дістатися до фінішу на чужих колесах.

Цікаво, що головний герой навіть не спробував скинути це авто, а тому обидва гравці фінішували разом. Щоправда, зрозуміло, що переможцем мав стати лише один з них. Найцікавіше в цій ситуації те, що головний герой фінішував другим, тобто виграв геймер, який дістався до фінішу на даху. Здається, бампер його автомобіля просто був трохи попереду.

Користувачі мережі жартома відзначають, що останній все так й планував. А головному герою вони "радять" видаляти відеогру після такої абсурдної поразки.

Одна з найбезглуздіших поразок у Forza Horizon 5: відео