Релиз игры Forza Horizon 5 можно смело называть одним из лучших в 2021 году. Видеоигра получила отличные отзывы от критиков и геймеров, а также собрала целый ряд наград в различных номинациях.

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Она пользуется спросом среди игроков и сейчас, а ярким подтверждением этих слов может служить статистика клипа, которым поделился пользователь твиттера с никнеймом 216doe. Дело в том, что его запись мгновенно стала очень популярной, а всего она уже собрала 7 миллионов просмотров, 120 тысяч ретвитов и более 600 тысяч лайков. Это видео очень понравилось фанатам Forza Horizon 5 из-за того, что на нем можно увидеть одно из самых нелепых поражений.

Итак, главный герой этого клипа шел на первом месте, а после удачного приземления ему оставалось только доехать до финиша. Правда, именно в этот момент произошла одна абсурдная и непредсказуемая вещь – на крышу его автомобиля приземлилось чужое транспортное средство, которое словно приклеилось к нему. Кажется, владельцу последнего такая ситуация понравилась, поэтому он решил добраться до финиша на чужих колесах.

Интересно, что главный герой даже не попытался сбросить это авто, а потому оба игрока финишировали вместе. Правда, понятно, что победителем должен был стать только один из них. Самое интересное в этой ситуации то, что главный герой финишировал вторым, то есть выиграл геймер, который добрался до финиша на крыше. Кажется, бампер его автомобиля просто был чуть-чуть впереди.

Пользователи сети в шутку отмечают, что последний все так и планировал. А главному герою они "советуют" удалять видеоигру после такого абсурдного поражения.

Одно из самых нелепых поражений в Forza Horizon 5: видео