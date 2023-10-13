Microsoft вже скоро купить Activision Blizzard: головний противник підтримав угоду
Джерело:CMA
Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) нарешті дозволило компанії Microsoft придбати студію Activision Blizzard. Угода вже невдовзі може бути завершеною.
З моменту оголошення про поки незавершену угоду до ухвали з боку CMA минув майже рік. Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії було одним з головних противників цього придбання.
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Microsoft вже скоро купить Activision Blizzard
У той час як країна за країною, а також Європейський Союз висловлювали своє схвалення, CMA заблокувала угоду Activision Blizzard у квітні 2023 року, змушуючи Microsoft змінювати умови угоди.
Стурбованість CMA була зосереджена на Xbox Game Pass і вже встановленому домінуванні Microsoft у хмарному геймінгу. Регулятор переймався, що угода з Activision Blizzard могла дати компанії несправедливу перевагу на новому ринку.
Змінена версія угоди надала повні права на хмарні ігри для всіх IP-адрес студії Ubisoft, незацікавленій третій стороні, яка займатиметься ліцензуванням ігор Activision Blizzard для ПК і консолей протягом наступних 15 років.
Після того, як Microsoft пішла на поступки й змінила умови угоди, CMA попередньо погодила придбання студії Activision Blizzard.