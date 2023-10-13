С момента объявления о пока незавершенном соглашении до определения со стороны CMA прошел почти год. Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании являлось одним из главных противников этого приобретения.

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Microsoft уже скоро купит Activision Blizzard

В то время как страна за страной, а также Европейский Союз выражали свое одобрение, CMA заблокировала продажу Activision Blizzard в апреле 2023 года, заставляя Microsoft изменять условия сделки.

Обеспокоенность CMA была сосредоточена на Xbox Game Pass и уже установленном преобладании Microsoft в облачном гейминге. Регулятор беспокоился, что сделка с Activision Blizzard могла дать компании несправедливое преимущество на новом рынке.

Измененная версия сделки предоставила полные права на облачные игры для всех IP-адресов студии Ubisoft, незаинтересованной третьей стороне, занимающейся лицензированием игр Activision Blizzard для ПК и консолей в течение следующих 15 лет.

После того, как Microsoft пошла на уступки и изменила условия сделки, CMA предварительно согласовала приобретение студии Activision Blizzard.