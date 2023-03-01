Можливість зареєструватися в програмі PC Game Pass Preview відкрилась у вівторок, 28 лютого.
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Xbox Game Pass в Україні
Для реєстрації необхідно завантажити додаток Xbox Insider Hub в Microsoft Store і створити в ньому обліковий запис. Після цього з'явиться можливість оформити підписку за спеціальною ціною тестового місяця.
Точну вартість компанія не вказала, але вона, імовірно, буде 1 долар, як у "пробників". Game Pass побуде в тестовому режимі протягом кількох місяців, а тоді відбудеться повноцінний реліз. Та конкретна дата наразі невідома.
ПК Game Pass в Україні: дивіться відео
Та запуск стосується лише ПК-версії Game Pass. Коли в Україні з'явиться і GamePass на консолях – наразі невідомо.
Game Pass?
Це сервіс, який надає доступ до бібліотеки ігор за щомісячну плату. Вартість звичайного варіанту становить 10 доларів, а Ultimate – 15. Останній включає хмарний сервіс Xbox Cloud Gaming і додаткові бонуси в проєктах.
Бібліотека PC Game Pass містить понад 400 ігор, а Xbox Game Pass – близько 500. Усі новинки від внутрішніх студій Microsoft з'являються в сервісі.