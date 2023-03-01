Можливість зареєструватися в програмі PC Game Pass Preview відкрилась у вівторок, 28 лютого.

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Xbox Game Pass в Україні

Для реєстрації необхідно завантажити додаток Xbox Insider Hub в Microsoft Store і створити в ньому обліковий запис. Після цього з'явиться можливість оформити підписку за спеціальною ціною тестового місяця.

Точну вартість компанія не вказала, але вона, імовірно, буде 1 долар, як у "пробників". Game Pass побуде в тестовому режимі протягом кількох місяців, а тоді відбудеться повноцінний реліз. Та конкретна дата наразі невідома.

ПК Game Pass в Україні: дивіться відео

Та запуск стосується лише ПК-версії Game Pass. Коли в Україні з'явиться і GamePass на консолях – наразі невідомо.