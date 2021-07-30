На початку червня представники компанії Electronic Arts опублікували несподівану заявою. Вони повідомили про те, що вже найближчим часом планують зняти з продажу одразу кілька частин з серії Need for Speed. Керівництво компанії вирішило, що недоцільно витрачати ресурси на проєкти, у яких дуже низький онлайн.

Детальніше Фінальний заїзд: Electronic Arts зупиняє продаж п'яти ігор із серії Need for Speed

Щось схоже зробили й представники Microsoft, але вже зі своєю популярною серією. Вони вирішили зняти з продажу відеогру Forza Motorsport 7, яка вийшла лише в жовтні 2017 року. Уже відомо, що зникнуть з полиць віртуальних крамниць й різноманітні доповнення для гри, а також її видалять з бібліотеки сервісу Xbox Game Pass.

Станеться це вже найближчим часом – 15 вересня, хоча варто додати, що власники гри зможуть й надалі користуватися всіма багатокористувацькими функціями. А передплатники сервісу Xbox Game Pass, які придбали хоча б одне доповнення для Forza Motorsport 7, отримають токени для активації безплатної копії гри. Варто відзначити, що останнє можна буде зробити до 15 вересня 2023 року.

Розробники відзначили, що сталося це через те, що сплинув термін дії ліцензій на використання автомобілів, трас та інших елементів. Але найцікавіше, що сталося це до виходу нової частини, тобто вже цієї осені в офіційній крамниці Microsoft не буде ігор з популярної серії Forza Motorsport. Напевно, розробники думали, що встигнуть випустити восьму частину до цього моменту, але через пандемію все пішло не за їхнім планом. Наостанок варто лише відзначити, що до 15 вересня в Microsoft Store можна буде придбати Forza Motorsport 7 за 10 доларів (-75%).

Трейлер відеогри Forza Motorsport 7: відео