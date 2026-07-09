Масштаби катастрофи: від лідера індустрії до студії підтримки

Згідно з повідомленням Game Developer, роботу втратили 136 співробітників id Software. З них 96 осіб працювали безпосередньо в офісі у Річардсоні, а ще 40 – дистанційно. Якщо врахувати, що станом на грудень 2025 року в штаті компанії значилося лише 185 фахівців, то студія втратила близько 73,5% свого персоналу.

Це була кривава баня. Я був приголомшений масштабами того, що сталося,

– прокоментував один зі звільнених працівників виданню GamesBeat.

Ситуація виглядає особливо цинічною з огляду на таймінг: Microsoft оголосила про скорочення наступного дня після виходу великого доповнення Revelations для гри DOOM: The Dark Ages. Розробники розповіли, що останні місяці працювали в режимі постійної понаднормової роботи, щоб встигнути завершити DLC, але замість подяки отримали листи про звільнення.

Знищення технологій та змарнована праця

Удар прийшовся по самому серцю студії – команді розробників рушія id Tech та відділу візуальних ефектів (VFX). За словами колишнього VFX-художника Дерека Беста, відділ спецефектів фактично ліквідували: залишився лише один митець без керівника та продюсера. Також звільнили провідного програміста рушія, який відповідав за революційні вдосконалення системи частинок.

Фахівці зазначають, що десятиліття накопичених знань просто стерли. Через звільнення програмістів, які володіли Houdini для процедурного моделювання, багато напрацювань для майбутніх проєктів тепер неможливо використовувати.

Серед колишніх працівників ширяться чутки, що Microsoft планує перевести id Software на використання стороннього рушія Unreal Engine, перетворивши колись передову технологічну компанію на звичайну студію підтримки для інших брендів, як-от MachineGames або Bethesda.

Це виглядає як божевілля та огидна корпоративна жадібність,

– заявив колишній VFX-художник id Software Тодд Бойс, підкресливши цілковиту зневагу до людей, які важко працювали заради успіху продукту.

Що ми втратили: секретні ігри id Software

Разом із людьми під ніж потрапили й перспективні розробки. До звільнень команда "гралася" з кількома ідеями, які могли б вивести студію за межі жанру класичних м'ясних шутерів. Найцікавішим був проєкт під кодовою назвою Fury – похмура науково-фантастична гра в стилі кіберпанк-нуару. Розробники надихалися фільмами про Джона Віка та розробляли концепцію Gun Fu, яка б поєднувала віртуозну стрільбу з бойовими мистецтвами.

Також у планах був перезапуск Perfect Dark (після закриття студії The Initiative) та кооперативна гра у всесвіті DOOM, куди хотіли повернути класичну зброю з попередніх частин. Тепер ці ідеї, ймовірно, залишаться лише в архівах. Попри успіх останніх ігор серії DOOM, Microsoft обрала стратегію максимальної економії, ігноруючи репутаційні втрати та культурну цінність студії, що заклала основи всієї сучасної ігрової індустрії.