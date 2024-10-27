На честь 20 річниці випуску GTA San Andreas один з її головних творців влаштував серію запитань-відповідей з фанатами на своїй сторінці у соцмережі X, де серед іншого розвінчав два популярні міфи з гри.

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Ніяких "машин-привидів" та "фотографів-суїцидників" у задумах Rockstar не було

Оббе Вермей часто тішить підписників у X байками зі своєї довгої кар'єри розробника відеоігор.

На 20 річницю San Andreas спеціаліст розповів про те, як було прийнято рішення об'єднати в одну "безшовну" мапу усі три міста легендарної гри, попри першочергові плани зробити їх окремими, розділеними екраном завантаження.

У коментарях до цього посту Оббе також радо відповідав на різні запитання від допитливих шанувальників GTA.

Одне з найцікавіших поставив користувач під ніком aleksandar novak, який поцікавився чи були задумом розробників дві популярні загадки гри: "машини-привиди" та фотографи, які роблять останній знімок океану, а потому заходять в воду аби втопитися.

Відповідь творця гри була короткою – це лише баги, які не мають ніякого секретного підтексту від Rockstar.

Ось так просто, всього лише одним словом Вермей розвінчав усі фанатські теорії, які ті роками формували аби пояснити дивні факти з гри.