Розробник GTA San Andreas розвінчав два старезні міфи щодо гри

Оббе Вермей – колишній працівник Rockstar, який приклався до створення багатьох ігор легендарної серії GTA, розвінчав два міфи, що роками не давали спокою шанувальникам San Andreas.

На честь 20 річниці випуску GTA San Andreas один з її головних творців влаштував серію запитань-відповідей з фанатами на своїй сторінці у соцмережі X, де серед іншого розвінчав два популярні міфи з гри.

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Ніяких "машин-привидів" та "фотографів-суїцидників" у задумах Rockstar не було

Оббе Вермей часто тішить підписників у X байками зі своєї довгої кар'єри розробника відеоігор.

На 20 річницю San Andreas спеціаліст розповів про те, як було прийнято рішення об'єднати в одну "безшовну" мапу усі три міста легендарної гри, попри першочергові плани зробити їх окремими, розділеними екраном завантаження.

У коментарях до цього посту Оббе також радо відповідав на різні запитання від допитливих шанувальників GTA.

Одне з найцікавіших поставив користувач під ніком aleksandar novak, який поцікавився чи були задумом розробників дві популярні загадки гри: "машини-привиди" та фотографи, які роблять останній знімок океану, а потому заходять в воду аби втопитися.

Відповідь творця гри була короткою – це лише баги, які не мають ніякого секретного підтексту від Rockstar.

Ось так просто, всього лише одним словом Вермей розвінчав усі фанатські теорії, які ті роками формували аби пояснити дивні факти з гри.