"Волинь пам'ятатимеш вічно, бомж": відомого українця забанили у CS2 через сварку з поляками

Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик, який наразі перебуває у вимушеній відпустці від великого футболу, знову привернув увагу громадськості. Цього разу причиною стала його поведінка в популярному онлайн-шутері Counter-Strike 2. Гостра суперечка з іноземними гравцями переросла у гучний скандал з історичним підтекстом, що призвело до негайних санкцій проти українця.

Чому виникла сварка?

Інцидент стався на відомій кіберспортивній платформі Faceit, де Михайло Мудрик проводив свій вільний час за грою в Counter-Strike 2. Під час одного з матчів на карті Inferno між українцем, який грав під псевдонімом Mudr1k, та групою польських гравців виникла словесна перепалка. Конфлікт розпочався після того, як футболіст висловив невдоволення низьким рівнем майстерності одного зі своїх суперників, пише Gameinside.

Дивіться також Помста за Будапешт: NAVI вилітають з IEM Krakow 2026 після поразки від FURIA

Реакція опонентів була миттєвою. Польські геймери порадили Михайлу повернутися до занять футболом, а один із гравців під ніком 4RR0K_ іронічно закликав спортсмена припинити вживання заборонених речовин, натякаючи на його актуальні проблеми в професійній кар'єрі. Це спровокувало Мудрика на різкі висловлювання, які швидко вийшли за межі звичайної геймерської токсичності.

У відповідь українець згадав про трагічні сторінки спільної історії двох народів. Зокрема, він написав, що наступною картою в грі буде Волинь, і додав, що опонент пам'ятатиме ці події вічно, використавши при цьому образливе звернення.



Коментарі Мудрика в грі / Скриншот champion.com.ua

Згодом він написав, що наступною картою буде "39-й", натякаючи на початок Другої світової війни та захоплення Польщі, пише коментатор Віталій Волочай.



Михайло Мудрик опинився поза грою в CS2 після своїх коментарів / Скриншот Віталія Волочая

Такі репліки викликали хвилю обурення в польській спільноті. Поляки заявили, що з їхнього боку не було жодних провокацій на національному чи політичному ґрунті, а згадки про допінг були лише реакцією на критику їхньої гри.

Важкі наслідки

Адміністрація платформи Faceit оперативно відреагувала на скарги та заблокувала акаунт Мудрика на 28 днів за порушення правил поведінки. Після інциденту футболіст змінив свій нікнейм на набір цифр "123456678", проте ситуацію офіційно поки що не коментував.



Михайло Мудрик отримав бан на Faceit / Скриншот champion.com.ua

Ця подія стала черговим ударом по репутації гравця, який і так переживає складні часи. Нагадаємо, що Мудрик, який перейшов до "Челсі" за 70 мільйонів євро, не з'являвся на футбольному полі в офіційних поєдинках ще з листопада 2024 року, коли брав участь у матчі Ліги конференцій проти команди "Гайденгайм".

Наприкінці 2024-го року стало відомо про позитивні результати його допінг-проб "А" та "В". У червні 2025-го року Футбольна асоціація Англії офіційно висунула йому звинувачення, і наразі спортсмену загрожує дискваліфікація терміном до 4 років.

Через відсторонення від футболу, кіберспорт став для нього основною розвагою, яка, втім, теж закінчилася баном. Польські вболівальники продовжують вимагати від міжнародних організацій ще жорсткіших санкцій щодо українця через його висловлювання у чаті.