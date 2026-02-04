"Волынь будешь помнить вечно, бомж": известного украинца забанили в CS2 из-за ссоры с поляками

Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик, который сейчас находится в вынужденном отпуске от большого футбола, снова привлек внимание общественности. На этот раз причиной стало его поведение в популярном онлайн-шутере Counter-Strike 2. Острый спор с иностранными игроками перерос в громкий скандал с историческим подтекстом, что привело к немедленным санкциям против украинца.

Почему возникла ссора?

Инцидент произошел на известной киберспортивной платформе Faceit, где Михаил Мудрик проводил свое свободное время за игрой в Counter-Strike 2. Во время одного из матчей на карте Inferno между украинцем, который играл под псевдонимом Mudr1k, и группой польских игроков возникла словесная перепалка. Конфликт начался после того, как футболист выразил недовольство низким уровнем мастерства одного из своих соперников, пишет Gameinside.

Реакция оппонентов была мгновенной. Польские геймеры посоветовали Михаилу вернуться к занятиям футболом, а один из игроков под ником 4RR0K_ иронично призвал спортсмена прекратить употребление запрещенных веществ, намекая на его актуальные проблемы в профессиональной карьере. Это спровоцировало Мудрика на резкие высказывания, которые быстро вышли за пределы обычной геймерской токсичности.

В ответ украинец вспомнил о трагических страницах общей истории двух народов. В частности, он написал, что следующей картой в игре будет Волынь, и добавил, что оппонент будет помнить эти события вечно, использовав при этом оскорбительное обращение.



Комментарии Мудрика в игре / Скриншот champion.com.ua

Впоследствии он написал, что следующей картой будет "39-й", намекая на начало Второй мировой войны и захват Польши, пишет комментатор Виталий Волочай.



Михаил Мудрик оказался вне игры в CS2 после своих комментариев / Скриншот Виталия Волочая

Такие реплики вызвали волну возмущения в польском сообществе. Поляки заявили, что с их стороны не было никаких провокаций на национальной или политической почве, а упоминания о допинге были лишь реакцией на критику их игры.

Тяжелые последствия

Администрация платформы Faceit оперативно отреагировала на жалобы и заблокировала аккаунт Мудрика на 28 дней за нарушение правил поведения. После инцидента футболист сменил свой никнейм на набор цифр "123456678", однако ситуацию официально пока не комментировал.



Михаил Мудрик получил бан на Faceit / Скриншот champion.com.ua

Это событие стало очередным ударом по репутации игрока, который и так переживает сложные времена. Напомним, что Мудрик, который перешел в "Челси" за 70 миллионов евро, не появлялся на футбольном поле в официальных поединках еще с ноября 2024 года, когда участвовал в матче Лиги конференций против команды "Гайденхайм".

В конце 2024-го года стало известно о положительных результатах его допинг-проб "А" и "В". В июне 2025-го года Футбольная ассоциация Англии официально выдвинула ему обвинения, и сейчас спортсмену грозит дисквалификация сроком до 4 лет.

Из-за отстранения от футбола, киберспорт стал для него основным развлечением, которое, впрочем, тоже закончилось баном. Польские болельщики продолжают требовать от международных организаций еще более жестких санкций в отношении украинца из-за его высказываний в чате.