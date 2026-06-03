Ця піксельна гра за 20 доларів продала сотні тисяч копій лише за три дні

Світ інді-ігор часто стає ареною для драматичних історій, де на кону стоїть не лише прибуток, а й саме існування команди розробників. Один вдалий запуск здатний перетворити тривожне очікування на справжнє свято, даруючи авторам шанс на спокійне майбутнє та нові амбітні проєкти.

Як "вистрілив" новий інді-хіт?

Довгоочікуваний реліз екшн-пригоди Mina the Hollower став справжнім рятівним колом для студії Yacht Club Games. Усього за перші три дні після виходу гра розійшлася накладом у 300 000 копій по всьому світу. Проєкт доступний на широкому спектрі платформ, включаючи персональні комп'ютери через сервіс Steam, а також консолі PlayStation 5, Xbox Series X/S та нову Nintendo Switch 2. Про це повідомляє видання Game Developer із посиланням на офіційні дані від розробників.

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Для невеликої команди з 15 осіб цей успіх став результатом виснажливої шестирічної праці. Розробку Mina the Hollower супроводжували численні труднощі, а сам процес створення затягнувся значно довше, ніж планували спочатку.

Наприкінці 2025 року студія була змушена відкласти реліз, щоб приділити більше часу фінальному шліфуванню продукту та забезпечити високу якість геймплею. У той критичний момент фінансовий стан Yacht Club Games був досить хитким, що змушувало керівництво приймати складні управлінські рішення.

Це була ситуація "пан або пропав",

– прокоментував стан справ співзасновник студії Шон Веласко.

Ситуація загострювалася тим, що студія фактично вичерпала свій капітал, накопичений за попередні роки. Через дефіцит ресурсів розробники поставили на паузу свій інший амбітний проєкт – тривимірну версію легендарної Shovel Knight. Усі сили та фінанси кинули на добудову Mina the Hollower.

Трейлер Mina the Hollower: дивіться відео

Попри віру в успіх, компанія пройшла через болючий етап скорочення штату, щоб зосередити залишки ресурсів на головній меті. Таким чином, доля всього колективу залежала виключно від того, як гравці зустрінуть нову пригоду.

Перед релізом керівництво студії окреслило чіткі фінансові орієнтири, які б дозволили компанії залишатися на плаву без сторонньої допомоги. Продажі на рівні 100 000 одиниць вважали незадовільними, тоді як вихід на показник у 200 000 копій давав надію на стабільність.

Якщо ми продамо 500 000 копій, то все буде чудово. Якщо продамо навіть 200 000 – це буде справді дуже добре. А от 100 000 – це вже не так весело,

– заявив Шон Веласко у грудні минулого року.

Отриманий результат у 300 000 проданих одиниць за лічені дні перевершив оптимістичні прогнози розробників. Це означає, що Yacht Club Games тепер має достатньо коштів для продовження незалежної діяльності. Студії більше не потрібно шукати зовнішніх інвесторів або вдаватися до нових звільнень працівників.

Вдалий старт на Nintendo Switch 2 та інших платформах підтвердив, що аудиторія досі високо цінує якісні піксельні ігри з глибоким ігровим процесом, навіть якщо їхнє створення потребує багатьох років очікування.

Тепер, коли фінансова стабільність відновлена, команда може знову звернути увагу на відкладені ідеї та розвивати свій всесвіт. Успіх Mina the Hollower доводить, що навіть у часи високої конкуренції та великих бюджетів невеликі студії здатні досягати значних результатів завдяки відданості своїй справі та підтримці лояльної спільноти гравців.