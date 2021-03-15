Масштаби вражають: команда ентузіастів відтворює світ Середзем'я у Minecraft – відео

Ентузіасти з ArdaCraft показали новий трейлер свого багаторічного проєкту. Їхня команда займається детальним відтворенням у Minecraft світу Середзем'я із "Володаря перснів".

Напевно, шанувальники Minecraft часто зустрічалися із різноманітними проєктами за мотивами "Володаря перснів". Щоправда, команда ArdaCraft вирішила не розмінюватися на відомі споруди чи місця Середзем'я, бо вони вирішили відтворити одразу весь цей всесвіт.

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Ентузіасти з ArdaCraft почали переносити всесвіт Толкіна у Minecraft ще у 2014 році. За цей час у команди вже вийшло відтворити значну частину цього світу. Рухатися вони почали із заходу на схід, як й головні герої книг Толкіна. Тому поки в ентузіастів вийшло відтворити більшість локацій з перших двох фільмів трилогії "Володар перснів". Наприклад, вже можна побачити Хоббітон, Едорас, Рівендел, а також чимало інших визначних місць.

Щоправда, навіть за стільки років в ентузіастів вийшло завершити їхній проєкт лише на 31%. Вони самі відзначають, що попереду ще не один рік роботи над цим проєктом, тому всі охочі можуть допомогти команді ArdaCraft у відтворенні Середзем'я. Для цього треба лише заповнити спеціальну форму на офіційному форумі.

Представники команди ArdaCraft також відзначають, що орієнтуються саме на книжки відомого англійського письменника. Також вони створили понад 8 тисяч унікальних блоків із різними текстурами для свого всесвіту. Для цього вони використовують спеціальний мод із назвою Conquest Reforged. Всі роботи ентузіасти проводять на власному сервері, а також вже встигли використати 570 мільярдів блоків.

У новому трейлері вони показали результати своєї роботи за останній час. Варто зазначити, що детальність та масштаб цих робіт вражає. Напевно, у такому Середзем'ї потрібно буде витратити не одну годину, щоб повторити маршрут Фродо та компанії. Звісно, якщо не заблукати й знати, що Мордор це наліво.

Відео дуже сподобалося геймерам, а його вже встигло переглянути понад 20 тисяч користувачів. Найцікавіше, що прогулятися та насолодитися просторами Середзем'я можна вже зараз. Для цього потрібно лише завантажити деякі модифікації та ознайомитися з детальною інструкцією за цим посиланням.

Трейлер проєкту по відтворенню Середзем'я у Minecraft – відео