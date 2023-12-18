Геймер показав неймовірний світ у Minecraft, створений за 12 тисяч днів

Шанувальник Minecraft зміг не лише вижити протягом 12 тисяч ігрових днів у хардкорному режимі, а й збудувати за цей час захопливий ігровий світ. Своїм творінням він поділився в соцмережах.

Оскільки цей світ збудований у найскладнішому режимі гри, багато геймерів були вражені як наполегливістю гравця, так і структурами, які він змогли побудувати у своєму світі.

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Неймовірний світ у Minecraft

Minecraft відомий тим, що пропонує практично нескінченну творчу свободу. У грі є творчий режим, який надає гравцям необмежені ресурси та видаляє елементи виживання, щоб забезпечити досвід, зосереджений на будівництві та створенні світу.

Багато хто вирішує грати в творчому режимі, оскільки він більш простий, ніж стандартний режим виживання. Деякі, однак, вирішують грати в режимі хардкору, що дає гравцеві лише одне життя. І, як показав цей геймер, у ньому можна не лише виживати, й творити.

Геймер розповів, що в хардкорному режимі він зміг виживати протягом двох років. Загалом це вийшло близько 12 тисяч ігрових днів. Це справді неймовірний показник, адже в найскладнішому режимі геймери зазвичай можуть виживати зовсім недовго.