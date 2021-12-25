Minecraft з майбутнього: ентузіаст показав, який вигляд може мати гра з реалістичною водою

Шанувальник гри Minecraft поділився досить цікавою роботою на платформі Reddit. Він показав, який вигляд могла б мати ця відеогра з дуже реалістичною водою.

Реліз гри Minecraft відбувся ще в листопаді 2011 року, щоправда, попри це вона продовжує залишитися однією з найпопулярніших. У цієї відеогри є чимало шанувальників, які постійно вигадують щось цікаве, а також беруться за різноманітні нестандартні проєкти.

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Наприклад, саме такою оригінальною роботою поділився й користувач платформи Reddit з нікнеймом blockifyYT. Варто додати, що його запис дуже сподобався шанувальникам Minecraft, а також потрапив до топу найпопулярніших в розділі цієї відеогри. Загалом він вже зібрав понад 12 тисяч вподобань та чимало позитивних відгуків.

Головний герой вирішив показати, який вигляд могла б мати ця відеогра з реалістичною водою. Зрозуміло, що в грі повноцінно реалізувати щось подібне навряд чи зараз можна, а тому головним герой скористався допомогою сторонніх програм. За основу він взяв запис ігрового процесу, а потім попрацював над ним у Blender.

У користувача blockifyYT вийшло досить коротке відео, щоправда, на його створення він витратив майже 30 годин. На записі можна побачити, як вода швидко заповнює невелику печеру, відбивається від стін та підлоги, а також навіть змиває головного героя. Напевно, таку реалістичну фізику води можна побачити лише в найдорожчих сучасних відеоіграх.

Наостанок відзначимо, що користувачі мережі жартома назвали його роботу Minecraft з майбутнього. Щоправда, вони також додають, що їхні ігрові системи навряд чи зараз готові до такої покращеної версії.

Який вигляд може мати гра Minecraft з реалістичною водою: відео