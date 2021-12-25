Релиз игры Minecraft состоялся еще в ноябре 2011 года, правда, несмотря на это, она продолжает остаться одной из самых популярных. В этой видеоигры есть немало поклонников, которые постоянно придумывают что-то интересное, а также берутся за разнообразные нестандартные проекты.

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Например, именно такой оригинальной работой поделился и пользователь платформы Reddit с никнеймом blockifyYT. Стоит добавить, что его запись очень понравилась поклонникам Minecraft, а также попала в топ самых популярных в разделе этой видеоигры. В целом она уже собрала более 12 тысяч лайков и немало положительных отзывов.

Главный герой решил показать, как могла бы выглядеть эта видеоигра с реалистичной водой. Понятно, что в игре полноценно реализовать что-то подобное вряд ли сейчас можно, а потому главный герой воспользовался помощью сторонних программ. За основу он взял запись игрового процесса, а затем поработал над ним у Blender.

У пользователя blockifyYT вышло достаточно короткое видео, правда, на его создание он потратил почти 30 часов. На записи можно увидеть, как вода быстро заполняет небольшую пещеру, отбивается от стен и пола, а также даже смывает главного героя. Наверное, такую реалистичную физику воды можно увидеть только в самых дорогих современных видеоиграх.

Напоследок отметим, что пользователи сети в шутку назвали его работу Minecraft из будущего. Правда, они также добавляют, что их игровые системы вряд ли готовы к такой улучшенной версии.

Как выглядит игра Minecraft с реалистичной водой: видео