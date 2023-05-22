Геймери повністю відтворили в Minecraft мапу з Fallout: New Vegas

Група шанувальників Minecraft вирішили відтворити в грі постапокаліптичну пустелю Мохаве з Fallout: New Vegas. Їхнє творіння вийшло надзвичайно схожим на оригінал.

Багато геймерів вважають саме Fallout: New Vegas найкращою грою з усієї серії. Тож не дивно, що в неї досі залишається багато шанувальників, які присвячують грі свої роботи.

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Fallout: New Vegas у Minecraft

Багато шанувальників хотіли б побачити, як команда Obsidian Entertainment зробить продовження гри, та, схоже, поки що цього не планується. Тим часом гравці можуть дослідити блокову версію пустелі Мохаве.

Група моддерів відтворили світ Fallout: New Vegas у Minecraft. Розваги під простою назвою "Minecraft New Vegas" не тільки мають той самий вигляд, що й постапокаліптична рольова гра, але, очевидно, містять характерну естетику. Команда навіть включила в гру багато фракцій, до яких гравці можуть приєднатися.

Відео дає короткий огляд того, що можна очікувати від цього проєкту. Ці кадри просто зачаровують, демонструючи, скільки зусиль доклали геймери, щоб відтворити пустелю Мохаве.

Карта Fallout: New Vegas у Minecraft – дивіться відео

Зацікавлені гравці можуть приєднатися до гри. Та варто зазначити, що Minecraft New Vegas – це багатокористувацька рольова гра, і тут є правила, яких потрібно дотримуватися.