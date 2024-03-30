У розробників Minecraft є гарні новини для власників PlayStation 5

В мережі з'явилася інформація, яка неодмінно потішить шанувальників легендарного Minecraft, основною ігровою консоллю яких є PlayStation 5.

Станом на зараз лише PlayStation 4 має власну версію Minecraft у той час, як користувачі PlayStation 5 змушені грати в неї ж за допомоги функції зворотної сумісності.

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Однак, нещодавно у мережі з'явилася інформація про те, що зовсім скоро Microsoft та Mojang планують випустити нативну версію Minecraft для PlayStation 5.

Про це стало відомо завдяки профілю X (колишній твітер) під назвою PlayStation Game Size, де раніше регулярно повідомляли правдиві деталі про ігри з консолей Sony до їх офіційного оголошення.

Зазначається, що версія для PS5 буде технологічно покращеною та матиме додаткові можливості.

Зокрема, однією з потенційних функцій є трасування променів. Очікується також збільшення дальності видимості та інші суттєві апгрейди.

Наразі дата виходу оновленої версії залишається невідомою.