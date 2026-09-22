Ютубер запустив Minecraft грати в самого себе на 2 мільярди років і отримав несподіваний фінал

Ютубер під ніком RedLogic залишив ігровий світ повністю без участі людини майже на 2 мільярди віртуальних років, щоб перевірити, чи зможе гра самостійно дійти до фіналу.

Блогери та ентузіасти неодноразово випробовували Minecraft на міцність, але новий експеримент перевершив усі очікування, інформує RedLogic на YouTube.

Експеримент довжиною в епохи

Ідея такого експерименту з'явилася як теоретичний роздум іншого контент-мейкера під ніком RetroGamingNow. Концепція полягала в тому, що навіть за відсутності гравця Minecraft залишається динамічним всесвітом: Ендермени переносять блоки, викликають випадкові події та взаємодіють із мобами.

Завдяки ланцюжку малоймовірних збігів ці автовипадкові дії теоретично могли б прокласти шлях до порталу в Енд і знищити Дракона Енду.

Для реалізації сценарію потрібен був рідкісний генераційний збіг із повністю сформованим порталом Енду, адже без гравця встановити Ока Ендеру неможливо. Крім того, ресурси гри обмежені її кордонами, тому кількість гарбузів чи аванпостів розбійників має межу. Щоб не чекати мільярди років у реальному часі, RedLogic створив спеціальний симулятор, який оптимізував складні механіки гри до імовірнісних моделей і відсіював непридатні світи.

Коли світ було знайдено, симуляція розпочала свій відлік, і вже у перший рік Ендермен підібрав світильник Джека за 40 000 блоків від фортеці. Протягом перших 30 000 років істоти перенесли понад 100 000 гарбузів, але справжній прорив стався лише на 33 477 рік.

Повний експеримент: дивіться відео

Тоді Ендермен залишив гарбуз на снігу за 800 блоків від фортеці, створивши снігового ґолема, повідомляє Dexerto.

За кілька тисяч років цей ґолем спровокував Кріпера, вибух якого відкрив перший прохід під землю. На 37 500 рік другий вибух остаточно завершив шлях, дозволивши поверхневим мобам потрапити до активного порталу в Енд.

Невдовзі моби та Ендермени почали масово проходити крізь портал у вимір Енд. Проте для перемоги над босом потрібно було спочатку знищити всі 10 кристалів Енду. Це завдання розтягнулося на немислимі строки: лише на 181-й мільйон років один із снігових ґолемів випадково розбив дев'ятий кристал. На знищення останнього, десятого кристала пішло ще 18 мільйонів років поневірянь ґолема по острову.

Попри знищення кристалів, Дракон втрачав здоров'я вкрай повільно – за перші 250 мільйонів років він позбувся лише 2% свого HP.

Остаточна перемога мобів над босом відбулася лише на 1,975-му мільярді років симуляції.

Після божевільної кількості просимульованих років цей світ Minecraft просто вбив Дракона Енду без участі гравця, жодних команд не запускали і ніхто не поставив жодного блоку,

– прокоментував розробник симулятора та ютубер RedLogic.

До цього моменту віртуальний світ змінився до невпізнаваності: селяни повністю вимерли, сніжні біоми вкрилися кратерами від вибухів Кріперів, а всі рухомі блоки рівномірно розподілилися картою, але гра все ж пройшла сама себе.