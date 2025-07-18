Збудували кар'єру завдяки Minecraft: як відеогра допомагає геймерам стати мільйонерами

Портал Bussines Insider виявив, що популярна відеогра Minecraft, несподівано стала фундаментом кар'єрного успіху багатьох представників покоління Z. Фантастичні історії – у матеріалі.

Для багатьох шанувальників віртуальних розваг, Minecraft – це лише ще одна захоплива гра з дитинства. Одначе, деякі представники покоління Z використали цей проєкт як справжню навчальну платформу, яка дала старт їх успішній кар'єрі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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Відеогра, що стала квитком в майбутнє?

Як показало дослідження, Minecraft навчив своїх фанатів креативності, технічного мислення й навіть основ програмування – все це стало у пригоді, коли для них настав час будувати не механізми з редстоуну, а власну кар'єру.

Дехто навіть примудряється відмивати крипту у Minecraft, хоча це, звісно, вельми поганий приклад.

Minecraft має ідеальний набір факторів, щоб знайти молодих творчих людей, мотивувати їх до самостійного навчання технічним та підприємницьким навичкам, а також надати варіанти монетизації, коли вони будуть готові перетворити це на кар'єру,

– стверджує Колін МакДональд, колись затятий геймер, а нині керівник багатомільйонної компанії Moonsworth.

Колін почав грати в Minecraft 13 років і з часом його любов до гри переросла у дещо більше.

Вже у старшій школі він підробляв програмістом сервера гри. МакДональд пригадує, що робота займала весь його вільний час, але приносила йому близько 500 доларів на місяць, що було фантастичним заробітком для школяра.

Через це він вступив до коледжу за спеціальністю "програмування", де разом із двома колишніми колегами створив власний сервер Minecraft.

Перші два роки вони не заробляли якихось космічних грошей, але завдяки COVID-19 люди масово почали втікати в онлайн і заробітки пішли як треба.

Після навчання, геймер відмовився від кількох "дійсно хороших пропозицій" і став співзасновником Moonsworth – компанії з розробки програмного забезпечення, що спеціалізується на розробці ігор та цифровому маркетингу. Зокрема, їхня підписка Lunar+ є одним з найпопулярніших модпаків Minecraft, який щомісяця використовується понад 2 мільйонами користувачів.

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Не менш дивовижною є історія Лорі Ліфунджанскі – власника компанії WiseHosting, яка займається підтримкою серверів Minecraft.

Коли йому було 19, Лорі та його друг Робін запустили власний ютуб-канал під назвою Shulkercraft з навчальними відео по улюбленій відеогрі.

Тоді Ліфунджанскі працював на складі до 17:00, а після мчав додому і ще годин сім записував відео для YouTube, а шість років по тому, друзі завоювали любов понад 2,3 мільйона підписників.

Зі зростанням каналу у них виникла ще амбітніша ідея. Розчаровані сервером, який вони використовували, напарники побачили можливість створити щось краще, що з часом переросло в їхню нинішню компанію, яка за перший рік принесла їм понад 280 тисяч доларів.

У Minecraft ти часто зазнаєш невдач, але продовжуєш пробувати та вдосконалюватися. Такий настрій дуже важливий, коли починаєш бізнес з нуля,

– говорить Лорі.

І ці дві історії – це лише верхівка айсберга, адже багато хто з нинішніх працівників великих техкомпаній розповідає, що саме Minecraft став для них поштовхом до вивчення програмування.

Хтось створював власні моди, хтось – автоматизовані системи з редстоуна, інші ж проєктували цілі міста.

Тепер ці навички приносять їм справжні плоди: молоді фахівці будують кар'єру в геймдеві, ІТ, архітектурі та аналітиці. І хоча батьки та вчителі могли сварити їх за "залипання" в гру, як показує життя – це був цінний досвід, який знадобився їм у майбутньому.