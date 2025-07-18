Построили карьеру благодаря Minecraft: как видеоигра помогает геймерам стать миллионерами

Портал Bussines Insider обнаружил, что популярная видеоигра Minecraft, неожиданно стала фундаментом карьерного успеха многих представителей поколения Z. Фантастические истории – в материале.

Для многих поклонников виртуальных развлечений, Minecraft – это лишь еще одна увлекательная игра из детства. Однако, некоторые представители поколения Z использовали этот проект как настоящую учебную платформу, которая дала старт их успешной карьере, сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Видеоигра, ставшая билетом в будущее?

Как показало исследование, Minecraft научил своих фанатов креативности, технического мышления и даже основ программирования – все это пригодилось, когда для них пришло время строить не механизмы с редстоуна, а собственную карьеру.

Некоторые даже умудряются отмывать крипту в Minecraft, хотя это, конечно, весьма плохой пример.

Minecraft имеет идеальный набор факторов, чтобы найти молодых творческих людей, мотивировать их к самостоятельному обучению техническим и предпринимательским навыкам, а также предоставить варианты монетизации, когда они будут готовы превратить это в карьеру,

– утверждает Колин МакДональд, когда-то ярый геймер, а ныне руководитель многомиллионной компании Moonsworth.

Колин начал играть в Minecraft 13 лет и со временем его любовь к игре переросла в нечто большее.

Уже в старшей школе он подрабатывал программистом сервера игры. МакДональд вспоминает, что работа занимала все его свободное время, но приносила ему около 500 долларов в месяц, что было фантастическим заработком для школьника.

Поэтому он поступил в колледж по специальности "программирование", где вместе с двумя бывшими коллегами создал собственный сервер Minecraft.

Первые два года они не зарабатывали каких-то космических денег, но благодаря COVID-19 люди массово начали убегать в онлайн и заработки пошли как надо.

После обучения, геймер отказался от нескольких "действительно хороших предложений" и стал соучредителем Moonsworth – компании по разработке программного обеспечения, специализирующейся на разработке игр и цифровом маркетинге. В частности, их подписка Lunar+ является одним из самых популярных модпаков Minecraft, который ежемесячно используется более 2 миллионами пользователей.

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Не менее удивительной является история Лори Лифунджански – владельца компании WiseHosting, которая занимается поддержкой серверов Minecraft.

Когда ему было 19, Лори и его друг Робин запустили собственный ютуб-канал под названием Shulkercraft с обучающими видео по любимой видеоигре.

Тогда Лифунджански работал на складе до 17:00, а после мчался домой и еще часов семь записывал видео для YouTube, а шесть лет спустя, друзья завоевали любовь более 2,3 миллиона подписчиков.

С ростом канала у них возникла еще более амбициозная идея. Разочарованные сервером, который они использовали, напарники увидели возможность создать что-то лучше, что со временем переросло в их нынешнюю компанию, которая за первый год принесла им более 280 тысяч долларов.

В Minecraft ты часто терпишь неудачи, но продолжаешь пробовать и совершенствоваться. Такой настрой очень важен, когда начинаешь бизнес с нуля,

– говорит Лори.

И эти две истории – это лишь верхушка айсберга, ведь многие из нынешних работников крупных техкомпаний рассказывает, что именно Minecraft стал для них толчком к изучению программирования.

Кто-то создавал собственные моды, кто-то – автоматизированные системы с редстоуна, другие же проектировали целые города.

Теперь эти навыки приносят им настоящие плоды: молодые специалисты строят карьеру в геймдеве, IT, архитектуре и аналитике. И хотя родители и учителя могли ругать их за "залипание" в игру, как показывает жизнь – это был ценный опыт, который пригодился им в будущем.