У Minecraft нарешті виправили баг 11–річної давнини

Останній патч для Minecraft нарешті виправив одну з найстаріших відомих помилок, яка існувала в грі цілих одинадцять років після того, як про неї повідомили вперше. Подробиці – у матеріалі.

Не лише гравці Minecraft здатні дивувати геймерську спільноту, цього разу це вдалося розробникам, які доволі неочікувано пофіксили один з найдавніших багів проєкту.

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Зважаючи на те, що Minecraft розробляла одна людина, баги були постійною частиною гри з моменту її появи в далекому 2011 році: від зникнення домашніх улюбленців до дивних графічних збоїв.

Хоча більшість дуже швидко виправлялися, серед них знайшлось місце "багу-довгожителю".

Мова про помилку з кодом MC-1133 – дивний, але нешкідливий баг, пов'язаний з шумом від кроків. Якщо коротко, його суть в тому, що коли персонаж підходить до самого краю блоку, але все ще стоїть на ньому, Minecraft вважає, що гравець у повітрі та не видає звуків від кроків.

Це було дуже важко помітити, не звертаючи уваги навмисно, але все ж дивовижно, що такий маленький баг зміг так довго проіснувати в грі, попри те, що був відомий усім. Адже вперше про нього повідомили ще 29 жовтня 2012 року.

Аж ось з'явилася альфа-версія патчу для Minecraft "23w18a" у якому неочікувано для всіх цей баг виправили. Про це у дописі на Reddit повідомили розробники гри.

Окрім відомого "довгожителя" Mojang розібралися ще з 11 помилками, що показує що майбутнє проєкту в надійних руках.