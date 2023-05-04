Не только игроки Minecraft способны удивлять геймерское сообщество, на этот раз это удалось разработчикам, довольно неожиданно пофиксившим один из древнейших багов проекта.

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Учитывая, что Minecraft разрабатывал один человек, баги были постоянной частью игры с момента ее появления в далеком 2011 году: от исчезновения домашних любимцев до удивительных графических сбоев.

Хотя большинство очень быстро исправлялось, среди них нашлось место "багу-долгожителю".

Речь об ошибке с кодом MC-1133 – странном, но безобидном баге, связанным с шумом от шагов. Если коротко, его суть в том, что когда персонаж подходит к краю блока, но все еще стоит на нем, Minecraft считает, что игрок в воздухе и не издает звуков от шагов.

Это было очень трудно заметить, не обращая внимания нарочно, но все же удивительно, что такой маленький баг смог так долго просуществовать в игре, несмотря на то, что был известен всем. Ведь впервые о нем уведомили еще 29 октября 2012 года.

И вот появилась альфа-версия патча для Minecraft "23w18a" в котором неожиданно для всех этот баг был исправлен. Об этом в посте на Reddit сообщили разработчики игры.

Кроме известного "долгожителя" Mojang разобрались еще с 11 ошибками, что показывает, что будущее проекта в надежных руках.