Українці створюють симулятор божевільного науковця, який збирає балістичні ракети в гаражі

Українська ігрова індустрія готує неординарний реліз, який точно здивує геймерів своєю іронією та задумом. Деталі гри Missile Arsenal Simulator анонсованої на Ukrainian Games Festival 2026.

Розробники Tea & Cake Games презентували симулятор, у якому кожен зможе відчути себе божевільним винахідником міжконтинентальної зброї, інформує 24 Канал.

Від іржавої діжки до ядерного конвеєра

Головний герой гри Missile Arsenal Simulator відмовляється від нудного вирощування кукурудзи на фермі "Ранчо Судного дня" та вирішує будувати справжні балістичні ракети просто у своєму сараї.

Спочатку гравцям доведеться зварювати корпуси з іржавих бочок з-під нафти, змішувати паливо з добрив у звичайній бетономішалці та скріплювати проводку синьою ізоляційною стрічкою.

Проте згодом бізнес принесе перші гроші, які дозволять купити 3D-принтери, високоточні верстати та автоматизувати виробництво, йдеться на сторінці гри в Steam.

Трейлер гри: дивіться відео

Ever dreamed of building your own rocket in a garage?

We just announced the Steam page for Missile Arsenal Simulator at the @ukrainiangames Festival!



How do you like the trailer?

The game has everything we love:

-Crafting rockets ️

-Test launches

-Cozy base building… pic.twitter.com/SDCGKp8znM — Tea & Cake Games (@TeaAndCakeGames) August 20, 2026

Саморобну зброю пропонують тестувати безпосередньо на задньому дворі ферми. За допомогою тривимірного голографічного радара та старого телевізора з кінескопом гравці стежитимуть за польотом ракети до цілі. Якщо помилитися з розрахунками ваги чи напрямку, снаряд може полетіти на сусідську ферму або міську дамбу, що принесе величезні штрафи.

У грі діють три впливові фракції із протилежними інтересами: урядові генерали, приватна військова компанія та божевільні повстанці. Гравцям доведеться балансувати між їхніми замовленнями, виконуючи дивні побажання, наприклад, фарбувати ракету в рожевий колір.

Фінальний суперконтракт дозволить зібрати ракету на ядерному паливі та вирішити її долю: запустити в ціль, надіслати "експрес-доставкою" в штаб-квартиру замовника чи просто втопити в океані. Розробники обіцяють кілька кінцівок цієї історії.

На перший погляд, проєкт нагадує одразу дві хітові інді-забавки: Kerbal Space Program та My Summer Car, що є гарним компліментом. Наразі гра не має дати виходу, але її вже можна додати у список бажаного.