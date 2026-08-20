Разработчики Tea & Cake Games представили симулятор, в котором каждый сможет почувствовать себя сумасшедшим изобретателем межконтинентального оружия, сообщает 24 Канал.

От ржавой бочки до ядерного конвейера

Главный герой игры Missile Arsenal Simulator отказывается от скучного выращивания кукурузы на ферме "Ранчо Судного дня" и решает строить настоящие баллистические ракеты прямо в своем сарае.

Сначала игрокам придется сваривать корпуса из ржавых бочек из-под нефти, смешивать топливо с удобрениями в обычной бетономешалке и скреплять проводку синей изоляционной лентой.

Однако со временем бизнес принесет первые деньги, которые позволят купить 3D-принтеры, высокоточные станки и автоматизировать производство, говорится на странице игры в Steam.

Трейлер игры: смотрите видео

Самодельное оружие предлагается тестировать прямо на заднем дворе фермы. С помощью трехмерного голографического радара и старого телевизора с кинескопом игроки будут следить за полетом ракеты к цели. Если ошибиться с расчетами веса или направления, снаряд может полететь на соседнюю ферму или городскую плотину, что приведет к огромным штрафам.

В игре действуют три влиятельные фракции с противоположными интересами: правительственные генералы, частная военная компания и сумасшедшие повстанцы. Игрокам придется балансировать между их заказами, выполняя странные пожелания, например, покрасить ракету в розовый цвет.

Финальный суперконтракт позволит собрать ракету на ядерном топливе и решить ее судьбу: запустить по цели, отправить "экспресс-доставкой" в штаб-квартиру заказчика или просто утопить в океане. Разработчики обещают несколько вариантов концовки этой истории.

На первый взгляд, проект напоминает сразу две популярные инди-игры: Kerbal Space Program и My Summer Car, что является хорошим комплиментом. Пока у игры нет даты выхода, но ее уже можно добавить в список желаний.