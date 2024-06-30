Гравець Minecraft відтворив у грі місто з популярного аніме серіалу

Талановитий шанувальник Minecraft створив неймовірну версію культового району Шиганшина з популярного аніме-серіалу "Атака Титанів".

Креативний геймер поєднав свої захоплення та створив дивовижний проєкт у кубічному світі Minecraft.

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Атака Титанів у Minecraft

Блогер з YouTube, відомий як stan616 поділився відео у якому показав публіці свій дивовижний задум – район Шиганшина з Атаки Титанів, відтворений в улюбленій грі.

У своїй роботі автор детально показав численні посилання на аніме, починаючи з ключових споруд, таких як будинок Ерена чи штаб-квартира скаутського полку.

Результат ошелешив як прихильників серіалу, так і пересічних геймерів, адже вражає своїм масштабом.

Повне відео – перегляньте ролик

Загалом будівництво проєкту зайняло в ентузіаста понад 65 днів і близько 500 годин роботи.