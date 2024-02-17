Розробник GTA: San Andreas розкрив як у грі з'явився секрет зі збільшенням Місяця
Джерело:Об Вермель у соцмережі X
Олдскульні геймери пам'ятають трюк, який можна було провернути з Місяцем за допомоги снайперської гвинтівки у GTA: San Andreas. Через 13 років після релізу проєкту, один з розробників розповів як цей секрет з'явився в грі.
San Andreas, безумовно, стала однією з найважливіших відеоігор в історії індустрії, а мільйони геймерів досі пам'ятають, що дає комбінація клавіш "HESOYAM".
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Однак, не лише чіт-коди закарбувалися в пам'яті фанатів GTA. Був у грі й цікавий трюк з місцевим Місяцем.
За наявності снайперської гвинтівки, гравець міг прицілитися у небесне світило та вистрілити, що неочікувано збільшувало його розмір. Такий трюк можна було провертати нескінченно, а всього у Місяця було 3 можливі масштаби.
Три стани Місяця у GTA: San Andreas / Фото з X
Ось, через 13 років після релізу GTA: San Andreas, один з її розробників – Об Вермель розкрив секрет того, як ця цікавинка з'явилася у проєкті.
Я помістив місяць на небо, переконався, що його видно вночі та він має прийнятний розмір. Через кілька днів 4 дизайнери сиділи за моїм столом і просили мене змінити розмір Місяця. "Немає проблем", – сказав я, – розповів Вермель.
Потім, виявилось що самі дизайнери поки що не дійшли консенсусу щодо розмірів супутника Землі.
За словами розробника, двоє хотіли, щоб він був маленьким та більш реалістичним, а інша пара вважала, що краще аби він був більшим для кінематографічності картинки.
Це тривало досить довго, і я запропонував зробити можливість міняти розмір місяця безпосередньо у грі. Таким чином вони могли б прийняти кінцеве рішення і повідомити мені. Оскільки тоді я працював над снайперською гвинтівкою, то зробив так, щоб місяць перемикався між 3 розмірами (маленький, середній, великий), коли гравець стріляв у нього, – повідав Об.
Однак, дизайнери, вочевидь, забули про своє прохання, а Вермель їм так і не нагадав.
Отож, ця прикольна функція залишилася в кінцевій версії гри як такий собі цікавий секрет.