San Andreas, безусловно, стала одной из важнейших видеоигр в истории индустрии, а миллионы геймеров до сих пор помнят, что дает комбинация клавиш "HESOYAM".

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Однако, не только чит-коды запечатлелись в памяти фанатов GTA. Был в игре и интересный трюк с местной Луной.

При наличии снайперской винтовки, игрок мог прицелиться в небесное светило и выстрелить, что неожиданно увеличивало его размер. Такой трюк можно было проворачивать бесконечно, а всего у Луны было 3 возможных масштаба.

Три состояния Луны в GTA: San Andreas / Фото с X

Вот, через 13 лет после релиза GTA: San Andreas, один из ее разработчиков – Об Вермель раскрыл секрет того, как эта изюминка появилась в проекте.

Я поместил луну на небо, убедился, что ее видно ночью и она имеет приемлемый размер. Через несколько дней 4 дизайнера сидели за моим столом и просили меня изменить размер Луны. "Нет проблем", – сказал я, – рассказал Вермель.

Затем, оказалось что сами дизайнеры пока не пришли к консенсусу относительно размеров спутника Земли.

По словам разработчика, двое хотели, чтобы он был маленьким и более реалистичным, а другая пара считала, что лучше чтобы он был больше для кинематографичности картинки.

Это длилось довольно долго, и я предложил сделать возможность менять размер луны непосредственно в игре. Таким образом они могли бы принять окончательное решение и сообщить мне. Поскольку тогда я работал над снайперской винтовкой, то сделал так, чтобы луна переключалась между 3 размерами (маленький, средний, большой), когда игрок стрелял в нее, – поведал Об.

Однако, дизайнеры, очевидно, забыли о своей просьбе, а Вермель им так и не напомнил.

Вот так эта прикольная функция осталась в конечной версии игры как некий интересный секрет.