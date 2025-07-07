Статистика показала найпопулярнішу кіберспортивну дисципліну в червні

Гра Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) стала лідером серед найпопулярніших кіберспортивних матчів червня 2025 року, зайнявши чотири з п’яти топ-позицій за кількістю глядачів. Гранд-фінал MPL Indonesia Season 15 між ONIC та RRQ Hoshi взагалі побив рекорди.

Найпопулярніші

У червні 2025 року кіберспортивна сцена була насичена подіями, але саме Mobile Legends: Bang Bang привернула найбільшу увагу глядачів. За даними платформи Esports Charts, матчі цієї гри домінували в рейтингах переглядів, пише 24 Канал.

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У топ-5 найпопулярніших кіберспортивних матчів червня увійшли переважно поєдинки з ліги MPL Indonesia Season 15, що є однією з ключових франчайзингових ліг для Mobile Legends: Bang Bang.

Ось деталі:

Чотири матчі з MPL Indonesia Season 15 перевищили позначку в 2 мільйони глядачів за піковими показниками.

Гранд-фінал між командами ONIC та RRQ Hoshi став найбільш перегляданим, зібравши 4,1 мільйона глядачів.

Єдиним матчем поза екосистемою MLBB, який увійшов до топ-5, став поєдинок між T1 та Hanwha Life Esports у рамках події LCK Road to MSI 2025 із 1,9 мільйонами глядачів. Це кваліфікаційний матч з League of Legends, який визначає дві команди, які кваліфікуються на MSI 2025.

Цікаво, що великі турніри з інших популярних ігор, таких як Counter-Strike 2 (Major в Остіні, Техас) та VALORANT (другий VCT Masters у Торонто, Канада), не потрапили до п’ятірки лідерів за переглядами. Це підкреслює неймовірну популярність Mobile Legends у певних регіонах, особливо в Азії, де гра має численні регіональні ліги та приваблює організації з усього світу. Наприклад, у травні французька команда Team Vitality придбала азійську організацію Bigetron Esports, щоб розширити свою присутність на цьому ринку.

Що чекає на Mobile Legends далі

Після завершення регіональних ліг увага кіберспортивної спільноти MLBB переміщується на Mid-Season Cup, який відбудеться в рамках Esports World Cup у Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, з 10 липня по 2 серпня 2025 року. У турнірі візьмуть участь 23 команди з усього світу, які змагатимуться за призовий фонд у розмірі 3 мільйонів доларів.

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