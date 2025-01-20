Що відомо

Річ у тім, що Mobile Legends розробляла студія Moonton, котра, як і TikTok, належить китайській компанії ByteDance. Вона також володіє студією Nuverse, а тому проєкти Marvel Snap та Land of Empires також опинилися під забороною, яка впливає на кіберспортивну індустрію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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Mobile Legends: Bang Bang вже довгий час є одним із ключових найменувань на ринку мобільних ігор:

Дані Esports Charts показують, що вона стала однією з найбільш популярних ігор в історії, з піковим показником одночасного перегляду в понад п'ять мільйонів користувачів, зафіксованим під час чемпіонату світу M5 у 2023 році.

Крім того, вона стала восьмою найдорожчою кіберспортивною грою у 2024 році, принісши гравцям майже 8 мільйонів доларів у 163 турнірах.

Вона впритул наблизилася до PUBG і трохи відстала від VALORANT.

Заборона TikTok мала би почати діяти вчора, але фактично так і не вступила в дію. Компанія сама тимчасово закривала доступ до свого застосунку, щоб виконати закон, але після переговорів скасувала обмеження для американців після 14 годин недоступності. Але даних про те, з чиєї подачі вимкнулися ігри, поки що немає. Ймовірно, всі ці на інші ігри ByteDance так само зробила недоступними з власної ініціативи.

Будь-хто на території США, зайшовши у Mobile Legends, бачив повідомлення, що "пригода наразі недоступна".

Через незалежні від нас обставини гра Mobile Legends: Adventure наразі недоступна для гравців у США. Ми дуже цінуємо нашу активну спільноту гравців і активно вивчаємо можливості повернення гри в майбутньому,

– йшлося в оголошенні.

Хоча Північна Америка не є найбільшим регіоном для Mobile Legends, це все одно великий удар для проєкту.

Судячи з усього, хоча TikTok уже відновив доступ, ігри все ще недоступні. 15 хвилин тому (від моменту написання цього матеріалу), видання eSportsInsider усе ще повідомляло, що Mobile Legends не працює в США.

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