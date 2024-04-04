Xbox отримає власного чат-бота, інтегрованого прямо в консоль

Компанія Mocrosoft додає штучний інтелект у всі свої сервіси, вигадуючи йому все нові й нові функції. Цього разу черга дійшла до консолей Xbox. Віртуальний асистент підтримки зможе відповідати на запитання гравців і повертати гроші за ігри прямо з сайту.

Що відомо

У новому звіті стверджується, що Microsoft працює над створенням чат-бота для Xbox зі штучним інтелектом. Цей "віртуальний агент підтримки", як його називає сама компанія, буде "втіленим персонажем зі штучним інтелектом", який ефективно виконуватиме функції підтримки клієнтів, подібно до чат-ботів на сайтах.

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Вважається, що цей хід є частиною більш масштабного просування ШІ всередині Xbox. Разом з інструментами генеративного проєктування ШІ, представленими в листопаді минулого року, Microsoft, як повідомляється, хоче включити цю технологію в свої конвеєри тестування художніх творів та ігор, а також в інші сфери.

Крім відповідей на запитання користувачів Xbox, технологія VSA зможе обробляти повернення коштів за ігри з вебсайту, а також буде частиною сервісу підписки на Minecraft Realms. Це може свідчити про те, що VSA можна буде використовувати навіть в самих в іграх, або, принаймні, існуватимуть специфічні для ігор запити, з якими він зможе допомогти.

Повідомляється, що Microsoft уже нібито тестує чат-бота, тож ми можемо побачити його вже в найближчому майбутньому.

Представник Microsoft повідомив журналістам, що внутрішній прототип VSA дозволить гравцям "легше й швидше отримувати допомогу з питань підтримки природною мовою, беручи інформацію з існуючих сторінок підтримки Xbox".