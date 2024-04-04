Что известно

В новом отчете утверждается, что Microsoft работает над созданием чат-бота для Xbox с искусственным интеллектом. Этот "виртуальный агент поддержки", как его называет сама компания, будет "воплощенным персонажем с искусственным интеллектом", который эффективно будет выполнять функции поддержки клиентов, подобно чат-ботам на сайтах.

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Считается, что этот ход является частью более масштабного продвижения ИИ внутри Xbox. Вместе с инструментами генеративного проектирования ИИ, представленными в ноябре прошлого года, Microsoft, как сообщается, хочет включить эту технологию в свои конвейеры тестирования художественных произведений и игр, а также в другие сферы.

Кроме ответов на вопросы пользователей Xbox, технология VSA сможет обрабатывать возврат средств за игры с вебсайта, а также будет частью сервиса подписки на Minecraft Realms. Это может свидетельствовать о том, что VSA можно будет использовать даже в самих в играх, или, по крайней мере, будут существовать специфические для игр запросы, с которыми он сможет помочь.

Сообщается, что Microsoft уже якобы тестирует чат-бота, поэтому мы можем увидеть его уже в ближайшем будущем.

Представитель Microsoft сообщил журналистам, что внутренний прототип VSA позволит игрокам "легче и быстрее получать помощь по вопросам поддержки на естественном языке, беря информацию из существующих страниц поддержки Xbox".