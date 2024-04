Чего ждать на ПК

Владельцам ПК (включая портативные устройства вроде Steam Deck) в этом месяце есть во что поиграть. Наверное, самым большим событием является переиздание Fallout S.P.E.C.I.A.L. Anthlogy, которое включает в себя всю серию, а также карточки с иллюстрациями, хранящиеся в чехле для ядерной бомбы.

Апрель:

Withering Rooms – 2 апреля.

Beat Slayer – 4 апреля.

Pathfinder: Gallowspire Survivors 1.0 – 4 апреля.

Turbo Golf Racing 1.0 – 4 апреля.

Sons of Valhalla – 5 апреля.

Children of the Sun – 9 апреля.

Final Factory – 9 апреля.

Gigantic: Rampage Edition – 9 апреля.

Ereban: Shadow Legacy – 10 апреля.

Yet Another Fantasy Title – 10 апреля.

Антология Fallout S.P.E.C.I.A.L. – 11 апреля.

Infection Free Zone – 11 апреля.

Europa – 16 апреля.

Artificer's Tower – 18 апреля.

No Rest for the Wicked – 18 апреля.

Sker Ritual – 18 апреля.

Dead Island 2 – 22 апреля.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – 23 апреля.

Tales of Kenzera: Zau – 23 апреля.

TMNT Arcade: Wrath of the Mutants – 23 апреля.

SaGa: Emerald Beyond – 25 апреля.

Another Crab's Treasure – 25 апреля.

Manor Lords – 26 апреля.

Braid: Anniversary Edition – 30 апреля.

Май:

Homeworld 3 – 13 мая.

Senua's Saga: Hellblade II – 21 мая.

Multiversus – 28 мая.

Также 14 июня ожидаем Shin Megami Tensei V: Vengeance, 5 июля – The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak, 25 июля – долгожданный Frostpunk 2, 20 августа выпустят Black Myth: Wukong, и наконец-то в сентябре выйдут STALKER 2: Heart of Chernobyl (5 сентября) и Warhammer 40,000: Space Marine 2 (9 сентября).

Трейлер STALKER 2: Heart of Chernobyl: видео