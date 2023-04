Амбітний мод для The Last of Us неабияк вразив геймерів, додавши в гру вид від першої особи

Відео напрочуд цікавої модифікації для The Last of Us Part 1 продемонструвало, як гра виглядатиме та гратиметься з видом від першої особи й геймери залишилися неабияк вражені побаченим. Деталі – у матеріалі.

Працьовитий модер переробляє The Last of Us Part 1 на гру від першої особи та поділився відео проміжних результатів.

Як тільки якийсь зі знаних ексклюзивів PlayStation отримує порт на ПК, одразу активізується спільнота любителів модифікацій і винятком у цьому не став нещодавній реліз The Last of Us Part 1.

Наприклад серед шанувальників серіальної адаптації неабияку популярність заслужив мод, що змінює лице головного героя на актора Педро Паскаля. Однак, сьогодні мова йтиме про вигадку, яка ще більш кардинально міняє оригінал.

Ентузіаст під ніком Voyagers Revenge працює над модифікацією, що перетворить шедевр від Naughty Dogs на гру з видом від першої особи.

Трейлер The Last of Us Part 1 від першої особи: відео

Презентація результатів праці креативного геймера є напрочуд кінематографічною, виводячи реалістичність і суворість гри на абсолютно новий рівень за допомогою виду від першої особи.

Хоча проєкт ентузіаста все ще перебуває в розробці та не має навіть приблизної дати релізу, тисячі геймерів в коментарях під відео та в соцмережах висловили щирий захват від роботи Voyager.

Отож, він отримав неабиякий стимул довести амбітний задум до кінця, адже багато хто вже зголосився навіть заплатити кошти задля того аби зіграти в таку версію улюбленої гри.