Популярна постапокаліптична гра Fallout 4 щойно отримала новий мод, створений користувачами. Він отримав назву Chinese Remnants та пропонує гравцям низку нових квестів.

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Китайські війська у Fallout 4

Моддер Sabutai_Khan знову представив фракцію Залишків Китаю, яка вперше з'явилася у Fallout 3, а також додає кілька ліній квестів, які проведуть гравця через п’ять абсолютно нових підземних бункерів.

Оскільки нові квести вважаються досить складними, автор модів не рекомендує виконувати їх, доки гравці не досягнуть бодай 30 рівня в грі.

Зацікавлені геймери можуть отримати доступ до насиченого сюжетом головного квесту мода, прочитавши запис терміналу, розташованого всередині посту спостереження на пагорбі за мотелем Roadside Pines.

Гравці також можуть отримати доступ до нових квестів, випадково натрапивши на них під час дослідження прихованого входу в бункер.

Китайська армія у Fallout 4: дивіться фото

У Fallout 4 є багато модифікацій для бою, сюжету та покращення якості життя, усі вони спрямовані на те, щоб дати гравцям нові враження. Приємно бачити, що через стільки років у Fallout 4 все ще додається багато модів.