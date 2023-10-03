Мод для Mortal Kombat 1 показав як гра виглядає від першої особи

Для Mortal Kombat 1 випустили цікавий мод, який дозволяє гравцям поглянути на криваві бої та моторошні й жорстокі фаталіті від першої особи. Цікаве відео – у матеріалі.

Франшиза Mortal Kombat зробила собі ім’я завдяки надзвичайно видовищному та жорсткому геймплею, а нова модифікація для останньої ітерації гри дає можливість побачити це все з нової точки зору.

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У той час як усі частини серії використовують камеру від третьої особи, що забезпечує певну відстань між гравцем і болем його персонажів чи опонентів, новий мод для Mortal Kombat 1 робить усе набагато ближчим.

Мова про розробку користувача YouTube під ніком ermaccer, яка демонструє як виглядає геймплей найновішої частини легендарного файтингу від першої особи.

MK 1 від першої особи: дивитися відео

Хоча цей мод ще не достатньо відшліфований, він уже викликав увагу шанувальників гри, адже відкриває доступ до ще не бачених деталей проєкту.

Зокрема у відео можна побачити фаталіті Джонні Кейджа, який тримає свій телефон і робить селфі з опонентом ну чи тим, що від нього зосталося.

Як наслідок, Mortal Kombat 1 з такої точки зору виглядає ще більш жорстоким та кривавим, а саме за це більшість геймерів й полюбляють ігри франшизи.